Fiica lui Rednic iese la atac: Cati bani a primit de la Dinamo si cat a investit tatal ei

Ziare.

com

Agentul de jucatori sustine ca in cele sapte luni in care Rednic a pregatit-o pe Dinamo firma ei a incasat mai putin de 6 mii de euro net.In plus, ea dezvaluie ca tatal ei a imprumutat clubul cu 350 de mii de euro, ca a renuntat la trei salarii si ca a investit 60 de mii de euro din banii sai in prime catre jucatori."Acestea sunt 'sutele de mii de euro' despre care cineva declara cu atata convingere ca ar fi intrat in contul firmei mele. E posibil sa dezamagesc pe unii, dar incasarile pentru toata durata de 7 luni insumeaza 5.835 euro net.Cum a 'sifonat' tata clubul Dinamo:- a imprumutat succesiv cu sumele de 200.000 de euro, 100.000 de euro, respectiv 50.000 de euro.- a renuntat la 3 luni de salariu- a dat prima catre jucatori din propriul buzunar de 60.000 de euro.Toate aceste sume se pot dovedi prin acte si martori. Imi poate explica cineva unde este 'capuseala' si 'jaful armat' facut de mine si de tatal meu?", a transmis Luana Rednic pe un site de socializare.In plus, ea publicat si incasarile firmei in cazul transferului lui Salomao in Arabia Saudita, conform documentelor primind de la Dinamo putin peste 7.000 de euro la cursul de astazi.Florin Prunea, directorul general al "cainilor", este cel care a acuzat devalizarea clubului in perioada in care Rednic a fost antrenor.