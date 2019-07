Destinatie surprinzatoare pentru Mircea Rednic

Ziare.

Fostul tehnician al lui Dinamo negociaza in aceste zile cu campioana Marocului, Wydad Casablanca, anunta Telekom Sport "Puriul" s-a despartit cu scandal de Dinamo la finalul sezonului, fiind demis de finantatorul Ionut Negoita.In cariera sa, tehnicianul in varsta de 57 de ani le-a mai pregatit in cariera sa pe Rapid, FCM Bacau, Al-Nassr, U Craiova, FC Vaslui, Dinamo, Alania vladikavkaz, Khazar Lankaran, Astra, Petrolul, Standard, CFR Cluj, Gent, Petrolul, Mouscron si Al-Faisaly.6 trofee a castigat Mircea Rednic ca antrenor.