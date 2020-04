Mircea Rednic a anuntat ce echipa va antrena

Ziare.

Tehnicianul afirma ca in momentul in care se vor relua antrenamentele, jucatorii vor avea nevoie de o reacomodare de cel putin patru saptamani.''Imi e greu, pentru ca sunt un om de actiune, chiar daca am unde sa ma misc aici in Bucuresti. Si incepusem bine, am simtit grupul bine, eram mult mai implicati, rezultatele au venit si mi-e ciuda ca s-a intrerupt campionatul. Acum sa vedem ce posibilitati avem ca fotbalistii sa ramana in forma. Nu stim cum se va juca, trebuie sa fim pregatiti. Noi am avea nevoie de cel putin patru saptamani ca sa ne prezentam onorabil. Dar jucatorii sunt implicati'', a declarat Rednic in cadrul unei transmisiuni live pe pagina de Facebook a clubului Politehnica Iasi.Antrenorul se teme ca odata ce ar incepe campionatul s-ar putea produce o tragedie daca unul dintre fotbalisti ar fi infectat cu noul coronavirus: "Nici nu stim daca o sa terminam acest sezon, suntem amenintati ca acum va fi cea mai grea perioada. S-ar putea sa avem o perioada mai dificila. Sa incepem doar de dragul de a incepe eu nu sunt de acord. Am vazut ca si in Belgia s-a luat decizia de a stopa campionatul. S-ar putea sa incepem, fara spectatori. E de ajuns insa sa fie unul singur contaminat si va fi un dezastru. Vedem. Preocuparea noastra este sa ii tinem in priza pe jucatori ".Mircea Rednic, care joi implineste 58 de ani, a intrat in direct cu presedintele clubului Ciprian Paraschiv, caruia i-a transmis ca se gandeste sa continue activitatea si sezonul viitor la Politehnica Iasi."Ma gandesc foarte serios, sunt respectat aici ma simt foarte bine. Am inceput o treaba, am reusit sa formam un grup si sunt sigur ca putem face o treaba buna. Impreuna facem eforturi si din punct de vedere financiar. Oricum, fata de altii noi suntem bine, am luat pulsul cu multi antrenori si stiu care e situatia", a mai spus Rednic.