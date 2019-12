Mircea Rednic s-a intors in fotbalul romanesc - oficial

Ziare.

com

Rednic se intoarce astfel in Liga 1 la cateva luni distanta de despartirea de Dinamo "Presedintele executiv a ajuns la un acord cu cel mai titrat antrenor din Liga 1, Mircea Rednic, care va conduce echipa Politehnicii in urmatoarea perioada. Semnarea contractului va avea loc in primele zile ale noului an cand vom reveni cu informatii suplimentare.Mircea Rednic a obtinut, ca antrenor principal, doua titluri de campion, cu Rapid si Dinamo. El si-a inceput cariera de antrenor in anul 2000, antrenand echipe importante din campionatul Romaniei si Belgiei: Standard Liege , Gent, Mouscron. Ii uram bun venit si mult succes pe banca Politehnicii Iasi!", se arata in comunicatul iesenilor.Mircea Rednic ii va lua locul lui Mihai Teja , care si-a rreziliat contractul pe cale amiabila.C.S.