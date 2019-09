Mircea Rednic, favorit sa preia o echipa de prima liga din Belgia - surse

Ziare.

Fostul antrenor al lui Dinamo este foarte aproape acum sa se intoarca in fotbalul belgian, acolo unde a mai antrenat si a si jucat fotbal o buna perioada.El este favorit sa o preia in acest moment Cercle Brugge, o echipa de prima liga belgiana aflata in mare criza, dupa cum scrie presa belgiana, citata de televiziunea TelekomSport Cercle Brugge a fost invinsa sambata in ultima etapa de Eupen, scor 1-2, pe teren propriu, in etapa a 9-a a campionatului Belgiei, iar antrenorul francez Fabien Mercadal este ca si demis.A doua echipa ca valoare din Brugge este pe penultimul loc din Jupiler League, 15, cu doar 3 puncte acumulate pana acum in noua etape.Rednic a antrenat ultima data pe Dinamo, fiind dat afara de patronul Ionut Negoita in aceasta vara. Romanul a mai antrenat in Belgia pe KAA Gent (2012-2013), Standard Liege (2013-2014) si Excelsior Mouscron (2016-2018).Ca fotbalist, Rednic a evoluat sase sezoane in Belgia, intre anii 1991 si 1996 la Standard Liege , alaturi de care a cucerit o cupa a Belgiei, si la Saint-Truidense V.V, in sezonul 1996-1997.D.A.