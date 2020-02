"Mircea Rednic iese la atac dupa meciul cu Viitorul: "Sunt interese"

Ziare.

com

Tehnicianul iesenilor considera ca in fotbalul romanesc exista interese, iar echipele mai mici au de suferit."Ei au avut o singura ocazie in prima repriza, iar in a doua nu au avut niciuna. Au avut doar posesia", a spus Rednic la interviul de dupa meci."Trei insi erau in offside la primul gol si tusierul trebuia sa ridice fanionul. De la o faza ca asta pierzi meciul... Sunt si interese si nu e prima oara cu acest arbitru. Nu vreau sa umbresc victoria Viitorului, dar asta se intampla cand esti echipa mica", a adaugat acesta.Viitorul Constanta a castigat cu 2-1 pe terenul lui Poli Iasi, in ultimul meci al etapei a 23-a din Liga 1.La primul meci cu Mircea Rednic pe banca, moldovenii au deschis scorul inca din minutul 2, prin Omoh, care a punctat cu o lovitura de cap.Totusi, Viitorul a reusit sa intoarca rezultatul pe final, prin Zoua, in minutul 80, si Iancu, in minutul 85.I.G.