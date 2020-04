Mircea Rednic primeste o oferta de ultima ora

Ziare.

Antrenorul roman este dorit in prima liga din Belgia, de Cercle Brugge, informeaza Voetbal Primeur Rednic a semnat cu Poli Iasi in ianuarie, dar oferta din Belgia l-ar putea determina sa plece.Cercle Brugge a terminat campionatul pe locul 14 si va juca si sezonul urmator in prima liga.In Belgia, Mircea Rednic a antrenat deja echipele Standard Liege , Gent si Mouscron.De asemenea, el a jucat si ani buni in acest campionat In plus, prin relatiile pe care le are, a intermediat transferul mai multor fotbalisti din Liga 1 C.S.