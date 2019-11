Primul antrenor de top care anunta ca e gata sa preia nationala Romaniei

Ziare.

com

Este vorba despre Mircea Rednic , care a anuntat ca vrea sa antreneze nationala Romaniei chiar si doar la baraj."Puriul" se declara insa sceptic ca oficialii Federatiei Romane de Fotbal ii vor da o sansa."Eu as veni chiar si doar pentru meciurile astea din barajul din Liga Natiunilor. Vad ca se vorbeste ca nimeni nu ar accepta, ca unii se feresc sa vina pentru doar un meci-doua. Mie nu mi-e frica! Da, eu m-as angaja sa duc echipa la Euro prin acest baraj.Vedem dupa aceea daca e cazul sa continuam sau nu. Nu sunt eu cu proiecte d-astea pe termen lung. Inteleg ca sunt pe listele facute de presa, dar, cum spuneam, nu cred ca va fi cazul sa discute cei de la FRF cu mine", a spus Rednic pentru editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor.Mircea Rednic are in palmares sase trofee: doua titluri (cu Dinamo si Rapid ), o Cupa si doua Supercupe (toate cu Rapid ), o Cupa in Azerbaidjan (Hazar Lankaran).Pe lista FRF se afla momentan Dan Petrescu Gica Hagi si Mirel Radoi C.S.