Reactia lui Mircea Sandu dupa dezvaluirile lui Hagi si Dragomir. L-a dat afara pe "Rege" de la nationala?

"Nasul" a vorbit despre episodul din Slovenia, atunci cand, spune Dragomir, a decis sa il dea afara pe Hagi dupa ce acesta din urma ar fi tipat la el.Sandu a negat informatia, asa cum l-a contrazis si pe Hagi, sustinand ca nu a fost vorba despre un scandal pornit din cauza alcoolului."Ce pot spune decat realitatea?! E greu sa ne aducem aminte dupa 20 de ani, 19, 18 ani. E greu si dupa sapte ani. Povestile sunt frumoase si din cand in cand adormi bine cu ele. Dar pe voi v-a trezit, din cate inteleg, povestea asta a lui nea Mitica.In momentul in care am vazut ca am picat cu Slovenia am pus imediat la punct tot ce trebuia pentru organizarea celor doua meciuri . Ma refer la meciul de la Ljubliana, in primul rand. Au plecat doi dintre colegii nostri, daca bine imi aduc aminte, ca sa fie prezenti la hotel cu tot ceea ce insemna organizare.Gica Hagi, atunci cand am ajuns la hotel, a avut un moment de furie, dar nu pe cineva anume din federatie, ci pentru ca atunci cand a intrat in holul hotelului era plin de presa, de oameni din presa. Si a avut acea explozie de nervozitate la adresa celui care se ocupa de securitatea, de protectia grupului, Nelu Piscanu. Pe el l-a luat la intrebari. Bine, a ridicat tonul, dar fara jigniri. Dar nu era vorba de bautura. Si nu era vorba de oameni din federatie. E posibil ca jurnalistii respectivi sa-si fi comandat apa, bere. Asta e realitatea. Dupa care eu m-am dus la jurnalisti, i-am invitat afara, apoi mi-am cerut scuze pentru acel moment de nervozitate si gata.Mergand mai departe. Dupa meciul de la Bucuresti, dupa necalificare, eu i-am spus lui Hagi sa continue. Cum adica? In primul rand ca nu-si permitatea Gica Hagi sa tipe la mine. Daca era ceva ce voia sa-mi reproseze, ar fi facut-o in privat. Dar exagerarile fac parte din viata noastra. Cu asta sper ca s-a lamurit totul", a declarat Mircea Sandu la DigiSport Mitica Dragomir a declarat recent ca Hagi a fost dat afara de la echipa nationala chiar de catre Mircea Sandu, acesta fiind suparat ca "Regele" a tipat la el in timpul unei discutii.Hagi a confirmat scandalul, insa a sustinut ca a tipat la team managerul nationalei, si asta pentru ca in hotelul in care au fost cazati jucatorii romani era plin de alcool.