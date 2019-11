Mircea Sandu iese la atac: "Burleanu e omul serviciilor!"

Ziare.

Dupa ce a dezvaluit cum a fost dat afara din sediul Federatiei si din baza FRF de la Mogosoaia, cel poreclit "Nasul" l-a acuzat pe Burleanu ca organizeaza deplasari la evenimente majore pentru generali din SRI."Eu am fost dat afara din birou, dat afara de la Mogosoaia... Am fost pus sa platesc spalarea echipamentului ca faceam si eu antrenament acolo de doua, trei ori pe saptamana. Plateam accesul la sala 150 de lei pe luna si spalarea echipamentului vreo 40 de lei. Dupa, mi s-au inchis portile si mi s-a transmis ca nu se mai poate, ca sunt echipele, loturile... Au venit cu vrajeli care la mine nu tin.Burleanu e omul serviciilor. Al cui sa fie? Sunt multi si ii mai vedeti pe la televizor cand s-au deplasat. Au fost si generali de la SRI prin Franta, la Campionatul European. Nu mai spun de politicieni. Si se lauda ca lupta impotriva politicului. Dar prin poze e plin de politicieni. Sa fie sanatosi", a spus Sandu la emisiunea Prietenii lui Ovidiu.Mircea Sandu s-a retras din fotbal in 2014, atunci cand Burleanu a devenit presedinte al FRF.Desi initial primise rolul de presedinte de onoare al Federatiei si o renta viagera, "Nasul" a fost deposedat rapid de acestea si scos din structurile federale.M.D.