Mircea Sandu, despre Cooperativa: "Nu a existat! Faceau blaturi ca sa ramana in prima liga!"

Ziare.

com

Chiar daca recunoaste ca se faceau blaturi pe banda rulanta, el spune ca acestea nu aveau ca obiectiv decat ramanerea unei echipe in prima liga, nu vreun castig de ordin financiar."N-a fost nicio Cooperativa! Oamenii astia n-au avut interese financiare, oamenii astia aveau interesul sa-si pastreze locul in Liga 1 . N-a fost corect ce au facut in detrimentul altora. Au facut intelegeri, ma bati la tine, te bat la mine. Eu niciodata nu am putut sa produc o proba. Eu nu am aparate de inregistrat, ce mi-au facut astia mie de la SRI si DNA, ca m-au ascultat, m-au filmat... Federatia n-avea dreptul legal si mijloacele legale de a-i inregistra ce discuta si cum discuta. Am tot facu apropouri prin declaratii. Am vazut meciuri cu ochiul meu de fotbalist si am spus ca e blat. Si probele?Sunt convins ca-si aranjau meciurile intre ei, dar... Se dadea un jucator deoparte? Aia era proba? S-au facut peste tot in lume. Nu suntem numai noi coruptii lumii! S-au facut si in Italia, si in Germania. Toata lumea a facut! Dar noi ne-am luat de amaratii astia ai nostri ca tineau si ei Bistrita si Cehlaul in prima liga. Nu sunt pentru, dar acum chiar asa... De bine de rau Bistrita a jucat chiar bine in cupele europene. Sa ne aducem aminte si de Petrolul sau de Brasov la un moment dat", a declarat Mircea Sandu la emisiunea Prietenii lui Ovidiu.In anii '90 campionatul intern era controlat de o serie de formatii din provincie care isi imparteau punctele in baza unor aranjamente si stabileau ce echipe retrogradeaza. Jean Padureanu , fostul sef al Gloriei Bistrita, este considerat "parintele Cooperativei", alaturi de el fiind Sechelariu de la Bacau sau Stefan de la Piatra Neamt.M.D.