Mircea Sandu, dupa arestarea amicului Michel Platini: "Pentru binele tarii, poti sa cazi in pacat!"

Fostul sef al Federatiei Romane de Fotbal, bun prieten cu fostul international francez, e convins ca acesta e nevinovat.Sandu pune retinerea lui Platini pe seama influentelor politice si spune ca si el are de suferit din aceasta cauza."Nu stiam ca a fost arestat. O sa se apere si sper sa dovedeasca ca e nevinovat. Ar fi pacat pentru o asemenea somitate. Eu nu-l stiu ca pe un om care sa aiba nevoie de bani. A fost fotbalist mare, a avut un salariu mare ca presedinte la UEFA", a comentat Mircea Sandu pentru Gazeta Sporturilor "Nu cred ca putea fi tentat de bani. Daca e vorba de influenta politica, toti am avut de suferit din cauza ca multi presedinti de stat si ministri te roaga diverse chestii. Poti sa cazi in pacat daca invoca binele tarii. Cunosc presiunile de genul asta", a completat acesta.Fostul mare fotbalist francez si presedinte al UEFA, Michel Platini, a fost retinut marti dimineata.Michel Platini a fost retinut de politia franceza la Nanterre, o suburbie a Parisului, ca parte a investigatiei privind modul in care au fost acordate drepturile de organizare pentru Cupa Mondiala din 2022, noteaza Independent.In varsta de 63 de ani, Platini e acuzat ca a primit bani pentru a trimite Campionatul Mondial din 2022 in Qatar.Platini a fost presedintele UEFA din ianuarie 2007, cand i-a luat locul lui Lennart Johannson, pana la demisia din 2016, dupa ce a primit interdictie in fotbal timp de 6 ani, pentru ca a primit fara justificare doua milioane de dolari de la FIFA. Ulterior, pedeapsa i-a fost redusa de catre TAS la patru ani.