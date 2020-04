Mircea Sandu recunoaste ca a gresit in cazul Ligii 1: Am puterea sa recunosc asta

Ziare.

Fostul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal spune ca toate performantele inregistrate de echipele romanesti s-au produs cand in Liga 1 erau 18 echipe.Totusi, Sandu spune ca ar fi mai inspirat ca Liga 1 sa aiba 16 echipe."Eu am fost pentru 14 echipe, ii criticam pe cei care tot ziceau ca trebuie sa ramanem cu 18. Totusi, am puterea sa recunosc ca am gresit atunci, ei aveau dreptate, in frunte cu Gica Hagi. Toate marile performante ale noastre, Mondiale, Europene, calificari, cupele europene, s-au facut cand Liga 1 avea 18", a spus Mircea Sandu intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor "Romania e o tara medie a Europei, nu e mica. Poate ca ar fi cam multe 18, eu cred ca ideal e un campionat cu 16. Fara play-off. Ar fi 30 de etape, plus ce mai joci in Cupa Romaniei, plus cupe europene, meciuri la nationala, s-ar ajunge spre 45 de partide pentru un fotbalist, e ok", a mai spus fostul sef al FRF.2015/2016 e primul sezon in care Liga 1 a avut 14 echipe.