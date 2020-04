Mircea Sandu s-a izolat la... Nisa: Lumea e mai relaxata aici. Ce echipe crede ca vor intra in insolventa

Ziare.

com

Fostul sef al Federatiei Romane de Fotbal spune ca lumea e mult mai relaxata la Nisa decat in Romania."Sa stii ca lumea e mai relaxata aici fata de ceea ce vad si aud ca se petrece la noi, in Romania. Nu e atata panica, nu vad la televizor persoane care sa aiba mesajul 'aoleu, o sa murim, aoleu, cate persoane dragi vom pierde'", a spus Mircea Sandu intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor Pandemia de coronavirus va afecta serios mai multe echipe din Romania, crede cel poreclit Nasul."Vor avea probleme inclusiv cluburile bogate. Voi credeti ca Gigi Becali, asa avut cum e el, va mai putea achita salarii de 15.000-20.000 de euro? Exclus! E nevoie de 1-2 ani in carefotbalul sa se reorganizeze, iar plafonarea salariilor e o solutie", a afirmat Sandu."Pai 90 la suta din ce e pe la B si C, dar sunt exemple si prin prima divizie, aveau sustinere ca finantare de la autoritatile locale. Ele vor sa faca fotbal profesionist, dar cu bani de la stat. Cum vine asta? A, ca primaria face infrastructura, ca investeste in academia clubului, asta da, dar nu sa traiesti tu, club, aproape exclusiv din banii statului", a completat acesta.Mircea Sandu se asteapta ca echipele finantate de primarii sa aiba cele mai mari probleme."Lumea va pune presiune pe autoritatea locala, nu va mai accepta spitale care sa nu fie modernizate, dotate, nu va mai accepta ca scolile sa aiba WC-ul in curte, toate acestea vor costa bani, iar chestiunea cu finantarea catre fotbal va disparea. Daca nu se vor reorganiza, daca nu vor plafona salariile la 3.000-5.000 de euro, ma refer la Liga 1, atunci vor muri. O sa vedeti ca acelea care vor ramane fara finantare vor intra in insolventa", a mai spus Sandu."Mai fratilor, ce competitie mai e si asta in care eu vin cu banii mei, din buzunar, si tu vii si te lupti cu mine, dar avand in buzunar banii statului? Se va termina cu asa ceva si e si normal sa se termine, fiindca fotbalul profesionist nu inseamna o asemenea disputa inegala", a conchis fostul presedinte al Federatiei.Mircea Sandu (67 de ani) a condus Federatia Romana de Fotbal in perioada 1990-2004.