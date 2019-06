Mircea Sandu, trimis in judecata de DNA pentru luare de mita

Ziare.

Conform procurorilor DNA, Mircea Sandu a primit o spaga in valoare de 724.000 de lei (aproximativ 150 de mii de euro) in data de 2 octombrie 2009."La data de 2 octombrie 2009, inculpatul Sandu Mircea, in calitate de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, beneficiind de ajutorul sotiei sale Sandu Elisabeta, a primit cu titlu de mita, suma de 724.000 lei, de la doua persoane fizice, una fiind reprezentanta unei societati de avocatura.Banii respectivi au fost primiti de inculpat pentru ca Federatia Romana de Fotbal sa incheie cu societatea de avocatura doua contracte de asistenta juridica, aspect materializat prin semnarea celor doua documente la data de 20 octombrie 2009.In baza acestor contracte, in cursul anului 2011, societatea de avocatura a obtinut de la Federatia Romana de Fotbal suma de 11.705.626 lei.In cauza s-a dispus instituirea masurii asiguratorii a sechestrului penal asupra unor bunuri imobile ce apartin celor doi inculpati.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza", se arata in comunicatul DNA.Deocamdata nu sunt cunoscute numele persoanelor care i-ar fi dat spaga lui Mircea Sandu.Mircea Sandu s-a retras din fotbal in 2014, dupa ce nu a mai dorit sa candideze pentru un nou mandat la conducerea Federatiei Romane de Fotbal.Inlocuitorul sau, Razvan Burleanu , a comandat un audit si a semnalat mai multe nereguli depistate catre autoritati.C.S.