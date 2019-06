Prima reactie a lui Mircea Sandu dupa ce a fost trimis in judecata de DNA pentru luare de mita

Ziare.

com

"Eu sunt in Franta, nu stiu nimic. Nu am primit nimic acasa pana acum, nici de la DNA, nici de la tribunal. Eu nu pot sa spun altceva decat faptul ca in mod cert nu am nicio treaba in toata chestia asta pe care au anchetat-o ei. Asa ca ramane sa ne judecam. Asa cum se tot promoveaza acum, plecam de la prezumtia de nevinovatie a oricarui om. Mergem si ne aparam, ce sa facem? Am mai castigat un proces, cel cu Loteria, asta e viata. Din moment ce nu am luat si nu am dat mita, eu asa zic, ca sunt nevinovat si sunt increzator. Nu ai de ce sa fii acuzat, nu? Dar mergem si ne judecam, nu avem ce face. Mergem in instanta", a declarat Mircea Sandu pentru Agerpres.Fostul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal (FRF), Mircea Sandu, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie pentru luare de mita, intr-un dosar in care a fost deferita justitiei si sotia sa.Potrivit unui comunicat al DNA transmis, marti, AGERPRES, Elisabeta Sandu a fost trimisa in judecata pentru savarsirea infractiunii de complicitate la luare de mita."La data de 2 octombrie 2009, inculpatul Sandu Mircea, in calitate de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, beneficiind de ajutorul sotiei sale Sandu Elisabeta, a primit cu titlu de mita suma de 724.000 lei de la doua persoane fizice, una fiind reprezentanta unei societati de avocatura. Banii respectivi au fost primiti de inculpat pentru ca Federatia Romana de Fotbal sa incheie cu societatea de avocatura doua contracte de asistenta juridica, aspect materializat prin semnarea celor doua documente la data de 20 octombrie 2009", se precizeaza in comunicat.Conform aceleiasi surse, societatea de avocatura a obtinut de la FRF, in cursul anului 2011, suma de 11.705.626 de lei in baza celor doua contracte.Procurorii au dispus instituirea masurii asiguratorii a sechestrului penal asupra unor bunuri imobile care apartin celor doi inculpati, iar dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti.Vezi: Mircea Sandu, trimis in judecata de DNA pentru luare de mita