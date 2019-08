Mirel Radoi a dezvaluit motivul pentru care nu mai vorbeste cu Gigi Becali

Ziare.

com

Selectionerul echipei nationale de tinere a Romaniei a dezvaluit ca nu a mai comunicat cu finantatorul lui FCSB si a dezvaluit si motivul pentru care refuza sa discute cu acesta."N-am mai vorbit, dar avem o relatie buna. Suntem nasi-fini, dar nu discutam. La telefon nu am mai discutat de cand am plecat de la FCSB si nu vreau, pentru ca, daca incepem sa discutam, el incepe foarte mult sa discute despre fotbal", a spus Radoi la Telekom Sport "Si, mai devreme sau mai tarziu, ma va intreba cum e un jucator, eu zic ca e foarte bun. Dupa ce a ajuns la FCSB, spune ca l-a luat ca a zis finu. Si nu vreau sa fiu acuzat. La fel cum am preferat sa ii spun si lui, le-am spus si altor patroni, prefer cand ma intrebati de jucatori, sa o faca directorul sportiv sau antrenorul", a adaugat acesta.Mirel Radoi a antrenat-o pe FCSB in perioada iulie - decembrie 2015.Cu Radoi pe banca, FCSB a jucat 20 e meciuri, inregistrand 10 victorii, 5 egaluri si 5 infrangeri.