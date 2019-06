Radoi ii raspunde lui Becali: "Chiar nu ma intereseaza"

Ziare.

Tehnicianul sustine ca a fost extrem de ocupat si ca nu a discutat nici macar cu cei din familia sa."In cele doua zile am dormit 9 ore. Azi la pranz am dormit a zecea ora. Nu aveam cum sa raspund la telefon. Nici lui Gigi Becali , nici altcuiva. Nu stiu ce fac copiii mei, nu stiu ce face sotia. Nu stiu decat ce fac jucatorii mei in cantonament . In momentul asta, chiar nu ma intereseaza cine se supara daca nu raspund la telefon. Vom vedea daca ii voi raspunde dupa meciul cu Germania", a declarat Mirel Radoi in cadrul unei conferinte de presa.Gigi Becali a dezvaluit ca a fost ignorat de Mirel Radoi, pe care il cautase pentru a-i da informatii despre atacantul Adrian Petre.Latifundiatul a marturisit ca Radoi nu i-a raspuns nici la telefon, atunci cand l-a sunat, si nici la mesaje.M.D.