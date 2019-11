Ce salariu ar urma sa aiba Mirel Radoi la nationala mare a Romaniei - surse

Ziare.

com

Pe langa performantele impresionante de la nationala de tineret, Radoi e o varianta interesanta pentru oficialii FRF si datorita pretentiilor financiare.Radoi e dispus sa accepte un salariu de 20.000 de euro pe luna, anunta Fanatik Salariul oferit lui Radoi e cu 12.500 de euro pe luna mai mic decat al lui Contra si de 2,5 ori sub ce primea Christoph Daum (45.000 de euro lunar).In prezent, la nationala de tineret a Romaniei, Mirel Radoi are un salariu lunar de 5.000 de euro.In cariera sa, Mirel Radoi (38 de ani) le-a mai pregatit pe FCSB si FC Arges.15 milioane de euro e averea lui Mirel Radoi, stransa in principal dupa cei 7 ani jucati in Emiratele Arabe Unite, Qatar si Arabia Saudita.