Ce sistem de joc va folosi Radoi la nationala Romaniei

Selectionerul Romaniei dezvaluie ca are doua sisteme favorite de joc si ca la barajul cu Islanda va juca cu un numar 10."Inainte de toate vom pregati meciul cu Islanda, pentru ca aceste este cel mai important. Tot ce pot spune este ca vom evolua cu un mijlocas ofensiv in spatele atacantului sau atacantilor, un numar 10", a spus Radoi intr-un interviu acordat site-ului oficial al Federatiei Romane de Fotbal "Apoi, vom vedea. In functie de adversar, de jucatorii pe care-i vom avea la dispozitie, ne vom decide. Eu personal prefer doua sistem de joc, 4-2-3-1 si 4-3-3, dar repet, deciziile le vom lua inaintea meciurilor pe care le vom disputa", a adaugat acesta.Semifinala din barajul pentru EURO 2020 cu Islanda, programata la sfarsitul lunii martie, va fi prima partida a lui Mirel Radoi in functia de selectioner al Romaniei.