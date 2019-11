Dan Petrescu pune presiune pe Mirel Radoi: Cum a comentat alegerea Federatiei Romane de Fotbal

Ziare.

Aflat si el la un moment in vederile Federatiei Romane de Fotbal, tehnicianul campioanei Romaniei nu stie daca numirea lui Mirel Radoi este o alegere potrivita."Bursucul" a subliniat ca dupa meciul cu Islanda se va sti daca FRF s-a inselat sau nu!"Speram sa fie alegerea corecta, vom vedea dupa meciul cu Islanda", a spus Dan Petrescu la Telekom Sport Vezi si: Razvan Burleanu prezinta motivul principal pentru care Mirel Radoi a fost numit in functia de selectioner al Romaniei Romania va infrunta Islanda la sfarsitul lunii martie in semifinalele barajului pentru Campionatul European din 2020.Mirel Radoi (38 de ani) a semnat, miercuri, un contract pe doi ani cu Federatia Romana de Fotbal, urmand sa stea pe banca echipei nationale cel putin pana la finalul preliminariilor pentru Cupa Mondiala din 2022.In cariera sa, Radoi le-a mai pregatit pe FCSB, FC Arges si nationala de tineret a Romaniei.Citeste si: Prima reactie a lui Mirel Radoi dupa numirea in functia de selectioner al Romaniei