Dezvaluire dureroasa a lui Radoi: Cum a ajuns pe punctul de a renunta la nationala de tineret a Romaniei inainte de Euro

Tehnicianul a marturisit ca a fost pe punctul de a renunta la banca tehnica a "tineretului" chiar inainte de Campionatul European, el fiind extrem de afectat de o drama personala.Fratele sau s-a sinucis cu putin timp inainte de turneul final, iar aceasta tragedie l-a afectat puternic pe Radoi."Au fost momente imediat dupa drama cu fratele meu in care prima idee a fost sa ma opresc, sa nu mai continuu, pentru ca n-as fi fost sigur ca puteam in continuare sa-i motivez pe jucatori si n-as fi vrut sa apar in fata lor cu acea durere... Ma gandeam ca nu o pot masca. A fost foarte dificil, teribil chiar, dar momentele alea am incercat sa le depasesc tot prin ei si le-am spus ca ei, baietii, m-au ajutat sa le trec. Am revazut meciurile pe care le-am avut in preliminarii si pur si simplu ma uitam la fetele jucatorilor. Cata fericire emanau si m-am gandit ca poate au in continuare nevoie de ajutorul meu si as fi egoist sa ma gandesc doar la mine.As fi vrut doar o perioada in care sa stau linistit, departe de tot. M-am gandit sa nu merg nici la Euro! Pentru ca pana la Euro era o perioada in care jucatorii trebuiau monitorizati, era nevoie sa discut cu ei, trebuia sa vad meciuri si au fost trei, patru zile in care n-am avut... n-am avut puterea sa ma uit la nimic, sa fac nimic! Dupa aceea am inceput sa ma uit la meciuri si, in momentul in care i-am vazut pe ei atat de pozitivi, de fericiti, m-am gandit ca poate ar fi ceva personal, as fi egoist sa ma gandesc doar la mine si pe toti sa-i las intr-un moment in care poate chiar ar avea nevoie de ajutorul meu. Se crease aceasta atmosfera foarte buna la echipa nationala , intre staff si jucatori si m-am gandit intr-adevar ca poate ar fi bine pentru mine sa fac o pauza, dar sigur n-ar fi bine pentru ei", a spus Radoi in Fanatik Cu Radoi pe banca tehnica, Romania a obtinut o calificare istorica la Campionatul European, iar acolo a ajuns pana in semifinale.Rezultatele foarte bune obtinute de "tricolorii" mici le-au adus si o calificare incredibila la Jocurile Olimpice de la Tokio.