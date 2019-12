Lista lui Radoi pentru Olimpiada: Iata ce veterani vrea sa ia in nationala la Tokio

Ziare.

Radoi va avea dreptul sa aiba in lotul Romaniei trei fotbalisti peste 23 de ani si marturiseste ca se va baza pe oameni de atac experimentati si cu un foarte bun control al balonului.Pe lista lui Radoi se afla Constantin Budescu si Denis Alibec , oamenii de gol de la Astra, capitanul lui Dinamo , Dan Nistor, si liderul Slaviei Praga, Nicusor Stanciu "Da, voi merge si la Olimpiada, am cerut asta de la inceput. Va fi o perioada dificila, cu meciuri in preliminariile cupelor europene. Nu stim exact cum va fi atunci. Se poate intampla orice cu jucatorii pana atunci.Am voie la trei jucatori peste 23 de ani. Este o lista in care sunt mai multi jucatori, dar se poate intampla orice. Daca ar fi sa aleg acum ar fi Stanciu, Nistor, Budescu, Alibec. Dar mai sunt si altii," a declarat Mirel Radoi la DigiSport.Romania va juca la Olimpiada pentru prima data dupa 50 de ani, performanta fiind atinsa dupa ce reprezentativa de tineret, antrenata de Radoi, a ajuns pana in semifinalele Euro 2019.Promovat la seniori, Radoi a conditionat preluarea primei reprezentative de garantii ferme ca va putea merge cu echipa olimpica la Tokio.Este de asteptat ca lotul sa fie format din jucatorii care au realizat performanta extraordinata din vara acestui an, plus cativa oameni experimentati.M.D.