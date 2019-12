Mirel Radoi a facut o oferta pentru a cumpara o echipa din Liga 1

Ziare.

com

Actualul selectioner al Romaniei a dezvaluit ca, in urma cu doi, a fost aproape de a cumpara echipa Juventus Bucuresti, care pe atunci se afla in prima liga.Investitorii alaturi de care dorea sa vina la echipa s-au retras in ultimul moment, iar Radoi a avut o revelatie.Radoi spune ca acela a fost momentul in care s-a decis sa se dedice in totalitate meseriei de antrenor."Chiar acum cativa ani, dupa ce am avut perioada la FCSB, chiar am fost aproape sa achizitionam Juventus Bucuresti in acel moment si m-as fi vazut in genul ala de situatie", a spus Radoi pentru Telekom Sport "Dupa care am vazut ca nu a iesit tranzactia, am zis poate asta a fost un semn ca trebuie sa ma indrept spre antrenorat", a conchis acesta.Inainte de a ajunge la nationala Romaniei, Mirel Radoi (38 de ani) le-a mai pregatit pe FCSB, FC Arges si nationala de tineret a Romaniei.