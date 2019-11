Mirel Radoi este noul selectioner al Romaniei

Ziare.

Tehnicianul Mirel Radoi, care a ocupat functia de selectioner al nationalei de fotbal Under-21 a Romaniei, a fost propus luni de Comisia Tehnica a FRF pentru postul de antrenor al selectionatei de seniori."Mirel Radoi are in palmares 67 de meciuri pentru echipa nationala a Romaniei, pentru care a marcat doua goluri. Ca fotbalist, a evoluat in cea mai mare parte a carierei sale la Steaua Bucuresti, intre anii 2000-2009, Al Hilal Riad, intre 2009 si 2011, Al Ain, intre anii 2011-2014", se arata in comunicatul FRF.Incepand din martie 2018, Radoi a ocupat functia de manager sportiv al echipei nationale U21 a Romaniei, iar in luna august a aceluiasi an a preluat banca tehnica, dupa ce Daniel Isaila a decis sa accepte o oferta din Arabia Saudita.Radoi a reusit sa califice reprezentativa Under-21 la EURO 2019, unde a ajuns pana in semifinalele competitiei, performanta ce a insemnat calificarea la Jocurile Olimpice dupa o pauza de 56 de ani.In total, pe banca selectionatei U21, Mirel Radoi a bifat 15 partide, reusind sa castige 9 dintre ele si sa inregistreze trei remize, alte trei partide incheindu-se cu infrangeri.Dupa anuntul de incetare a colaborarii dintre FRF si Cosmin Contra, in urma nerealizarii obiectivului de calificare a echipei nationale la EURO 2020, din grupele preliminare, in spatiul public au circulat in ultimul timp mai multe variante pentru postul de selectioner, cum ar fi antrenorul nationalei U21, Mirel Radoi, antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, sau antrenorul echipei FC Viitorul Constanta, Gheorghe Hagi.Sedinta Comitetului Executiv al FRF a inceput la ora 12:00 si va fi urmata de o conferinta de presa a presedintelui federatiei, Razvan Burleanu.Romania a ratat calificarea la EURO 2020 prin intermediul preliminariilor continentale inca din 15 noiembrie, cand a fost invinsa de Suedia cu scorul de 2-0 (2-0), pe Arena Nationala din Bucuresti, in penultimul meci."Tricolorii" pastreaza sanse de calificare la turneul final de anul viitor prin intermediul barajului Ligii Natiunilor. Ei vor intalni Islanda in deplasare, pe 26 martie, in cealalta semifinala a culoarului A al barajelor urmand sa se infrunte Bulgaria si Ungaria. In finala, pe 31 martie, pentru un bilet la EURO 2020, se vor bate castigatoarele celor doua semifinale, meciul urmand sa aiba loc in Bulgaria sau Ungaria.