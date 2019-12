Oferta neasteptata pentru Radoi: La ce echipa ar fi putut ajunge selectionerul Romaniei

Ziare.

Tehnicianul a marturisit ca a discutat cu sauditii de la Al Hilal , echipa al carei antrenor este Razvan Lucescu Radoi spune insa ca nu s-a asezat la masa negocierilor cu seicii pentru ca nu si-a dorit sa plece de la "tineret", el refuzand din start propunerea."Oferta e mult spus, pentru ca as da nastere la alte discutii. Cum a fost si cu alte echipe, le-am taiat de la inceput. De ce? Pentru ca aveam un proiect la nationala de tineret, am promis Federatiei, le-am spus lui Razvan si lui 'nea Mihai ca am semnat contractul de doi ani, doi ani de zile, indiferent cine va veni, voi ramane aici.Pentru mine contract este ceva care trebuie facut, este o chestie formala. Din punctul meu de vedere, ce ma tin sunt rezultatele si cuvantul. Adica daca eu am vorbit cu cineva si am negociat ceva, lucrurile alea eu trebuie sa le gasesc in contract. Eu pana acum nu am citit contracte, doar le-am semnat", a declarat Mirel Radoi pentru Telekom Sport Nu este clar daca discutiile dintre Radoi si Al Hilal au avut loc inainte sau dupa aducerea lui Razvan Lucescu.Fostul selectioner a semnat cu gruparea saudita la finalul lunii iunie, la cateva zile dupa ce "tineretul" lui Radoi era invins de Germania in semifinalele Campionatului European.Mirel Radoi este o legenda la Al Hilal, reusind sa se impuna acolo in finalul carierei de jucator.