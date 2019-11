Oferte spectaculoase pentru jucatorii nationalei de tineret a Romaniei: Radoi dezvaluie ce transferuri s-au ratat in vara

Ziare.

Selectionerul reprezentativei under 21 a Romaniei, Mirel Radoi, dezvaluie, insa, ca au existat multe oferte, dar mutarile au esuat in cele din urma."Puscas a fost aproape de un transfer la Fenerbahce pentru 5 milioane de euro! Cred ca nu se stie asta si sper sa nu se supere pe mine ca am zis-o cu toate ca nu o stiu de la el", Mirel Radoi la Ora Exacta in Sport, de la PRO X "Stefan a avut oferta din Rusia de 2 milioane. Manea de la FCSB a avut oferta, dar din pacate din Cipru s-au cerut 4 milioane. Nedelcearu, la fel, s-au cerut 4 milioane pe el", a completat acesta.Nationala de tineret a Romaniei a fost eliminata de Germania in semifinalele Campionatului European de tineret.Pana la infrangerea din semifinale, "tricolorii mici" au invins Croatia si Anglia, iar cu Franta au incheiat la egalitate.