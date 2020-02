Planurile selectionerului Mirel Radoi, date peste cap de coronavirus

Ziare.

com

Secundul nationalei Romaniei, Nicolae Dica, a dezvaluit ca Radoi ar fi vrut sa-l vada la lucru pe capitanul "tricolorilor", Vlad Chiriches, insa n-o poate face din cauza epidemiei de COVID-19 care afecteaza nordul Italiei."In urma cu o saptamana intrase in pregatire cu echipa, in proportie de 50%. Urma ca Mirel sa se duca in Italia sa-l vada, dar a aparut aceasta problema cu Coronavirus. Chiar vorbisem zilele trecute sa mearga sa vada cum este, daca se va pregati cu echipa. Noi speram sa fie asa si sa prinda unul-doua meciuri", a dezvaluit Dica la Telekom Sport In urma cu cateva saptamani, Mirel Radoi a declarat ca are mari asteptari de la Vlad Chiriches, abia revenit dupa o accidentare care l-a tinut mult timp departe de teren.Vlad Chiriches (30 de ani) evolueaza de cinci ani in Italia, in vara anului trecut fiind imprumutat de Napoli la Sassuolo.57 de selectii are Vlad Chiriches in nationala Romaniei.Vezi: Coronavirus in Italia: 10 oameni au murit, 322 de persoane sunt infectate