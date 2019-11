Prima reactie a lui Mirel Radoi dupa numirea in functia de selectioner al Romaniei

Ziare.

Intr-o conferinta sustinuta la sediul Federatiei Romane de Fotbal, tehnicianul in varsta de 38 de ani a vorbit pentru prima oara din noua postura."Am un gol in stomac si nu este pentru ca n-am mancat nimic, ci pentru ca sunt emotionat. Este cel mai inalt rang pentru un antrenor. Aprecierea Federatiei pentru mine va trebuie s-o aratam prin castigarea barajului si a merge la EURO. Sunt mandru sa ma aflu in postura asta si cred ca, de acum inainte, va trebui sa tinem steagul sus", a spus Radoi."Am acceptat pentru ca am vazut reactiile oamenilor si, mai ales, pentru ca jucatorii de la under 21 au fost acuzati ca nu fac fata la echipa mare. Nu cred asta si o sa dovedim ca nu e asa. Nu va pot promite ca ne vom califica l EURO, dar va pot promite solemn ca lucrurile se vor schimba din punct de vedere al atitudinii", a continuat acesta.Mirel Radoi a recunoscut, apoi, ca nu se astepta sa ajunga atat repede la carma nationalei mari."Pentru asta va trebui sa le multumesc jucatorilor si celor din conducere, pentru ca mi-au oferit aceasta posibibilitate", a conchis Radoi.Mirel Radoi are 38 de ani si le-a mai pregatit in cariera pe FCSB, FC Arges si nationala de tineret a Romaniei.I.G.