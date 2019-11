Primul antrenor care se autopropune pentru nationala de tineret: "Pentru mine vorbesc rezultatele"

Ziare.

Daca presedintele FRF a anuntat ca nu negociaza cu nimeni in momentul de fata, exista un tehnician care s-a autopropus pentru acest rol.Florin Motroc, antrenor ce a facut cariera in zona Golfului Persic, recunoaste ca vrea sa ii pregateasca de acum pe "tricolorii" mici."Cum sa nu ma tenteze? Probabil n-am experienta numelor de pe lista aceea, dar pentru mine vorbesc rezultatele, experienta de 30 de ani si ceea ce am invatat in facultate.Am mai avut discutii in trecut sa iau nationala U18. Am avut o discutie scurta cu Burleanu, dar nu s-a ajuns la nimic", a spus Florin Motroc la GSP Live In presa s-a speculat ca pe lista Federatiei ar fi trei antrenori in carti pentru postul de selectioner al nationalei U21, Adi Mutu, Marius Maldarasanu si Edi Iordanescu, insa niciunul nu a confirmat discutiile cu FRF.