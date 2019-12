Radoi a rabufnit dupa ce a fost acuzat ca nu are experienta: Pot sa fiu rautacios pentru 10 secunde?

Ziare.

Cel mai tanar selectioner din istoria Romaniei spune ca, in ciuda varstei, a acumulat destula experienta la carma nationalei de tineret."Pot sa fiu rautacios pentru 10 secunde? Cristoph (Daum - n.red.) ce experienta avea? Eu am mai mare experienta ca selectioner in acesti doi ani, decat ca antrenor. Urme de indoiala vor fi si daca ma duceam la o echipa de club. Toti cei care sunt membri in Comisia Tehnica ma vor ajuta. Dupa ce vor veni echipele romanesti in cantonament, un membru de la noi va fi prezent la cel putin trei antrenamente dintr-un ciclu saptamanal", a spus Radoi pentru Digi Sport "Ei vor urmari indicatiile antrenorului, situatia lor dupa antrenament si raportul dintre jucatorii selectionati si colegii lor. Nu avem niciun meci pana atunci si nu avem alte informatii in afara celor ramase de la Cosmin. Si atunci trebuie sa ne folosim de absolut orice informatie. Am cerut un amical, dar ne-am lovit de programul UEFA", a adaugat acesta.Mirel Radoi (38 de ani) a fost numit, luna trecuta, in functia de selectioner al Romaniei, semnand un contract valabil pana in 2022.