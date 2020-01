Radoi anunta ce jucatori nu vor mai fi convocati la nationala Romaniei

Ziare.

Selectionerul Romaniei spune ca exista jucatori care vin doar pentru a mai bifa o selectie la nationala, insa acestia vor disparea in timpul mandatului sau."E greu sa inventam jucatori noi, care pana acum nu au fost la lot. Mi-e greu sa spun. Vom decide dupa ce vom vedea si meciurile oficiale. Sunt jucatori care au fost convocati si care s-ar pute sa nu fie acum. De ce? Pentru ca si noi vedem anumite lucruri. Sunt unii care vin la nationala doar pentru a bifa o selectie si nu mai arata ca pot face parte din echipa nationala. Sunt prea egoisti si nu vor mai fi la lot", a spus Radoi, potrivit Gazeta Sporturilor In schimb, la nationala Romaniei ar putea fi convocati jucatori care nu joaca la echipele de club, iar Radoi il da exemplu pe Ciprian Tatarusanu."Referitor la jucatorii care nu joaca la club, gandurile mele sunt impartite. Sunt jucatori care nu evolueaza la club, dar care nu pot lipsi de la nationala. Ciprian Tatarusanu este unul dintre ei. Faptul ca mai avem sanse la EURO i se datoreaza si lui. Nu are cum sa nu fie in lot. Nu inseama ca toti care vor fi convocati trebuie sa joace constant la club", a mai spus selectionerul.Primul meci al lui Mirel Radoi pe banca nationalei Romaniei va avea loc pe 26 martie, cu Islanda, in cadrul barajului pentru EURO 2020.