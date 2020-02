Radoi anunta numele jucatorului de la care se asteapta sa fie liderul nationalei Romaniei: Il voi convoca indiferent daca joaca sau nu

Ziare.

com

Cu mai putin de sase saptamani ramase pana la barajul cu Islanda, selectionerul Romaniei dezvaluie ca Vlad Chiriches e jucatorul de la care se asteapta sa fie liderul "tricolorilor".Radoi anunta ca-l va convoca la nationala pe Chiriches indiferent daca va fi sau nu titular la echipa de club."Cred ca in momentul de fata poate sa fie Chiriches. S-ar putea sa apara titular la echipa de club in urmatoarele meciuri. Ma voi baza pe el indiferent daca va juca sau nu la echipa de club. E un jucator indispensabil pentru nationala Romaniei", a spus Radoi in cadrul emisiunii Marius Tuca Show, potrivit Mediafax Vezi si: Mirel Radoi a anuntat numele jucatorilor indispensabili pentru nationala Romaniei Vlad Chiriches (30 de ani) a ajuns in acest sezon la Sassuolo, insa a jucat doar patru meciuri din cauza accidentarilor.In nationala Romaniei, Chiriches are 57 de prezente.