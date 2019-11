Radoi pregateste o surpriza uriasa: Tamas, inapoi la nationala?

Ziare.

Chiar daca fundasul a ajuns la 36 de ani, iar in trecut cei doi s-au certat destul de tare, selectionerul marturiseste ca a fost impresionat de evolutia lui Tamas in derbiul cu FCSB si ca este gata sa uite de toate conflictele."Din punctul meu de vedere, Tamas a fost cel mai bun jucator de pe teren in meciul FCSB - Astra. Ceea ce face pe teren e imbucurator si reprezinta o sansa pentru el sa vina la nationala . Nu au nicio importanta conflictele noastre din trecut", a declarat Radoi, la Telekom Sport.Gabi Tamas a revenit in Liga 1 la inceputul acestui sezon, el semnand cu Astra dupa ce s-a despartit cu scandal de Hapoel Haifa.In trecut, pe cand Radoi era antrenor la FCSB, iar Tamas jucator al vicecampioanei, cei doi s-au contrat dur in mai multe randuri.S-a ajuns chiar ca Tamas sa fie dat afara de la echipa la cererea lui Radoi, care nu i-a mai tolerat actele de indisciplina.M.D.