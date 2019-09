Radoi schimba sistemul la nationala de tineret

Ziare.

Tehnicianul spune ca filosofia de joc va ramane aceeasi ca si pana acum, insa vrea sa introduca temporizarea pentru ca "tricolorii" mici sa poata gestiona mai bine meciurile cu adversarii puternici."Vom implementa un alt sistem de joc, dar filosofia va fi aceeasi. Veti vedea aceleasi lucruri bune ca pana acum. Vrem totusi sa aducem in plus temporizarea, cred ca asta ne-a lipsit pana acum", a transmis Radoi, conform FRF Nationala de tineret debuteaza marti in preliminariile Euro 2021, urmand a intalni in primul meci reprezentativa similara a Danemarcei.Pentru Radoi este un test din mai multe puncte de vedere, el fiind nevoit sa prezinte o noua nationala , dupa ce mai multi jucatori pe care i-a avut la dispozitie pana acum au fost promovati la seniori.M.D.