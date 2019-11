Radoi si-a ales secundul la nationala Romaniei: "Este o onoare pentru mine"

Ziare.

Fostul antrenor al lui FCSB a acceptat sa vina alaturi de Radoi la nationala si spune ca se simte onorat."Da, voi colabora cu Mirel. Astazi i-am dat OK-ul ca imi doresc sa lucram impreuna si saptamana viitoare voi merge sa semnez contractul. Am avut o discutie cu el, in care mi-a explicat ceea ce isi doreste de la mine, am inteles ce vrea, i-am explicat ce imi doresc si eu si am ajuns la un numitor comun", a anuntat Dica, potrivit Sport.ro "Este o onoare pentru mine sa fiu la echipa nationala, sa lucrez cu Mirel. Este o provocare pentru amandoi si sper sa reusim impreuna sa facem lucruri bune pt fotbalul romanesc", a mai adaugat acesta, care a fost secundul lui Radoi si in perioada in care acesta s-a aflat pe banca lui FCSB.Mirel Radoi a fost instalat, saptamana aceasta, in functia de selectioner al Romaniei.In cariera sa, Radoi le-a mai pregatit pe FCSB, FC Arges si reprezentativa de tineret.