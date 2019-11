Razvan Burleanu prezinta motivul principal pentru care Mirel Radoi a fost numit in functia de selectioner al Romaniei

Ziare.

Presedintele Federatiei Romane de Fotbal spune ca tehnicianul in varsta de 38 de ani l-a impresionat cu modul in care a reusit "sa construiasca o echipa si un grup unit" la reprezentativa de tineret."Mandatul lui Mirel Radoi este unul de constructie. El cunoaste cel mai bine jucatorii U21 care au ajuns la prima reprezentativa. El a creat la under U21 o echipa invingatoare, ceea ce ne dorim si acum", a spus Burleanu in cadrul conferintei de prezentare a lui Radoi."E antrenorul cel mai potrivit sa integreze tinerii jucatori participanti la Campionatul European de tineret. El a reusit sa construiasca o echipa, un grup unit ceea de dorim sa se intample si acum", a adaugat acesta.Mirel Radoi are in palmares 67 de meciuri pentru echipa nationala a Romaniei, pentru care a marcat doua goluri. Ca fotbalist, a evoluat in cea mai mare parte a carierei sale la Steaua Bucuresti, intre anii 2000-2009, Al-Hilal Riyadh, intre 2009 si 2011, Al-Ain, intre anii 2011-2014.Incepand din martie 2018, Radoi a ocupat functia de manager sportiv al echipei nationale U21 a Romaniei, iar in luna august a aceluiasi an a preluat banca tehnica, dupa ce Daniel Isaila a decis sa accepte o oferta din Arabia Saudita. A reusit sa califice reprezentativa Under 21 la EURO 2019, unde a ajuns pana in semifinalele competitiei, performanta ce a insemnat calificarea la Jocurile Olimpice dupa o pauza de 56 de ani!In total, pe banca selectionatei U21, Mirel Radoi a bifat 15 partide, reusind sa castige 9 dintre ele. Alte trei s-au incheiat la egalitate.