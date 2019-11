Reactia lui Radoi dupa aparitia zvonului ca urmeaza sa-i ia locul lui Cosmin Contra la carma nationalei mari a Romaniei

Ziare.

Selectionerul reprezentativei de tineret a Romaniei nu exclude posibilitatea de a face pasul catre nationala mare, insa nu a vrut sa ofere mai multe amanunte."E greu in momentul de fata sa discutam despre lucrurile astea, eu sunt aici, avem un meci foarte greu, nu vreau ca gandurile mele sa zboare acolo", a spus Radoi, potrivit Sport.ro "Am fost langa Razvan Burleanu la meciul cu Suedia, dar am fost si langa alte persoane, nu am discutat despre nimic altceva decat ceea ce se intampla pe teren", a adaugat tehnicianul in varsta de 38 de ani.Vezi: Contra out, Radoi in: Selectionerul de la tineret si-a dat acordul sa preia nationala mare - surse Mirel Radoi le-a mai pregatit in cariera sa pe FCSB si FC Arges.La nationala de tineret a ajuns anul trecut si a reusit un rezultat uimitot la Europeanul din vara, cand a ajuns cu tricolorii mici pana in semifinale.Dan Petrescu, Gica Hagi si Marius Sumudica sunt celelalte nume de pe lista cu posibili inlocuitori ai lui Cosmin Contra.