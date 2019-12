Reveniri spectaculoase la nationala Romaniei: Surprizele pregatite de Mirel Radoi

Ziare.

Selectionerul Romaniei anunta ca va incerca sa-l aduca inapoi la echipa nationala pe Cristi Sapunaru, care in luna septembrie a anuntat ca prima reprezentativa e un capitol incheiat pentru el.De asemenea, pe lista lui Radoi se regasesc si Mihai Pintilii, Gabi Tamas si Paul Papp!"Sapunaru nu este capitol incheiat. El e pus pe listele noastre de monitorizare, vom vorbi cu el si-l vom intreba ce parere mai are. Voi incerca sa-l intorc. La fel cum voi incerca sa-l conving si pe Pintilii sa nu renunte. La un meci cu Islanda ai nevoie de un Pintilii si 45 de minute", a spus Radoi la Digi Sport "Si Tamas poate reveni. L-am antrenat la Steaua (FCSB - n.red.) si arata mai bine in prezent decat acum patru ani si jumatate. Este intr-o forma foarte buna, are un nivel foarte bun de doua luni si jumatate. Nu am nimic cu el. Daca sunt jucatori care evolueaza meci de meci, de ce nu? Si Papp e o solutie", a conchis Mirel.Cristi Sapunaru (35 de ani), in prezent la Denizlispor, a jucat ultima oara pentru nationala Romaniei in luna iulie, in victoria din Malta, scor 4-0. A strans 36 de prezente in prima reprezentativa a Romaniei.Gabi Tamas (36 de ani) joaca la Astra Giurgiu, iar nationala Romaniei a fost convocat ultima oara in 2018, cand am remizat cu Serbia, scor 0-0. Are 67 de prezente in nationala.Mihai Pintilii (35 de ani) n-a mai jucat pentru nationala din luna septembrie a anului trecut, de la remiza cu Muntenegru, scor 0-0. Jucatorul lui FCSB are 43 de alaturi de "tricolori".Paul Papp (30 de ani) imbraca tricoul lui Sivasspor, iar la nationala n-a mai calcat din 2015, de la remiza cu Finlanda. Are 18 selectii si 3 goluri.Mirel Radoi a fost instalat in functia de selectioner al Romaniei in luna noiembrie, dupa despartirea de Cosmin Contra.