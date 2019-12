Reveniri surprinzatoare la echipa nationala: Ce jucatori cunoscuti ar putea juca din nou pentru Romania

Ziare.

Pe lista antrenorului s-ar afla Cristi Sapunaru, Bogdan Stancu si Stefan Radu!Consilierul presedintelui FRF , Andrei Vochin, sustine ca Sapunaru ar putea fi cel mai usor de convins sa imbrace din nou tricoul Romaniei, in timp ce pentru Stancu si Stefan Radu ar trebui sa se duca mai multa munca de lamurire."In primul rand, cel mai important este ca Mirel Radoi sa-i vrea inapoi la echipa nationala . Daca si-i doreste, in cazul lui Sapunaru sunt sanse mari. La Bogdan Stancu e mai mult de discutat cu el, dar cred ca poate fi convins si el.El e mai inspre Radu Stefan asa ca sanse. Eu am inteles mesajul sau. Ca si-a facut treaba la echipa nationala, si adevarul e ca si-a facut-o spre deosebire de Radu Stefan. Si ne-a zis ca nu mai poate face fata pe doua fronturi. Dar, pe frontul Olimpiadei, poate face fata", a declarat Andrei Vochin la Telekom Sport Anterior, Radoi a anuntat ca s-ar putea ca un alt veteran sa fie convocat la prima reprezentativa.Selectionerul este impresionat de forma aratata de Gabi Tamas si nu exclude sa il readuca pe fundasul celor de la Astra in lotul nationalei pentru meciul de baraj cu Islanda.