Un fost antrenor al lui FCSB, secundul lui Radoi la nationala Romaniei

Viitorul selectioner al Romaniei ii va avea ca asistenti pe Nicolae Dica si Florin Constantinovici, cu care a colaborat si la nationala under 21, scrie Sport.ro Nicolae Dica, liber de contract dupa despartirea de FC Arges, a mai fost secundul lui Radoi si la FCSB, in sezonul 2015/2016.Mirel Radoi este propunerea Comisiei Tehnice a FRF pentru postul de selectioner al Romaniei.Comitetul Executiv al FRF va discuta marti varianta propusa si va lua o decizie.Mirel Radoi are 38 de ani si, din toamna anului trecut, pregateste nationala de tineret a Romaniei.In cariera sa, Radoi le-a mai antrenat pe FCSB si FC Arges.