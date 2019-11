Burleanu explica de ce Mirel Radoi a fost numit selectioner: Cele doua obiective trasate

Ziare.

Totodata, Burleanu a afirmat ca lui Radoi i-au fost trasate doua obiective: sa inspire copiii sa vina la fotbal si sa le dea curaj tinerilor antrenori "Am avut o sustinere unanima pentru a deschide aceasta procedura de negociere si semnare a contractului. Obiectivul mandatului lui Mirel Radoi este in primul rand de a continua sa inspire sute de mii de copii sa joace fotbal in Romania si de a le oferi sperante tinerilor antrenori. Sunt doua cai: calificarea la EURO 2020 si prezenta la Jocurile Olimpice din 2020. Nu este un mandat pe termen scurt, pe un meci sau doua, ci un mandat ce propune un proces de constructie. Un mandat pe cel putin doi ani de zile, cu cateva obiective intermediare", a spus Burleanu intr-o conferinta de presa.Totodata, Burleanu a anuntat ca Radoi va merge cu echipa nationala si la Jocurile Olimpice de anul urmator."Mirel Radoi reprezinta varianta numarul 1 pentru FRF si ne bucuram ca nu a fost nevoie sa avem alti antrenori pe prima pozitie si sa fim poate refuzati. Sunt foarte increzator in aceasta decizie. Mirel va conduce nationala Romaniei si la Olimpiada, iar asta ii va conferi un avantaj suplimentar. Va avea posibilitatea sa-i intalneasca pe jucatori atat in martie cat si in iunie", a adaugat Burleanu.Apoi, Burleanu a sustinut ca lipsa de experienta a lui Mirel Radoi nu reprezinta o problema."Radoi are experienta de a ne califica si a demonstrat-o in meciurile decisive. Va aduceti aminte meciul cu Portugalia. Si aceeasi abordare am avut-o in fiecare finala de la EURO U21. Prin urmare, Mirel a reusit sa demonstreze toate aceste lucruri, in primul rand ca selectioner. Consider ca este cel mai indreptatit sa conduca nationala si cel mai in masura sa ne califice", a mentionat seful FRF.Amintim ca Mirel Radoi a fost validat, marti, in functia de antrenor al echipei nationale a Romaniei.El va debuta direct in meciul de baraj pentru EURO 2020 cu Islanda.C.S.