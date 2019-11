Ce spune Victor Piturca despre numirea lui Mirel Radoi ca selectioner

Ziare.

''Radoi are stofa de selectioner. Stim cu totii ca nu are experienta pe care ar trebui sa o aiba un antrenor pentru a reusi rezultate imediate, pentru ca nici echipa noastra nu mai este ce a fost, se face tranzitia intre generatii. Insa are avantajul ca ii cunoaste pe toti jucatorii tineri, pe majoritatea i-a avut la turneul final, le stie disponibilitatile, calitatea, a evaluat valoarea lor si sper sa reuseasca'', a declarat Piturca.''Nu va fi simplu, usor, se loveste si de aceste jocuri dificile, in situatia in care turneul final (al EURO 2020) va avea loc si in Romania si toata lumea isi doreste ca echipa sa se califice. Trebuia sa riste, pentru ca nu se stie daca se mai intalnea cu aceasta ocazie de a prelua echipa nationala si eu sper din inima sa reuseasca'', a mai spus antrenorul Universitatii.Piturca a admis si o asemanare intre cariera sa si cea a lui Radoi la echipele nationale: ''Urmeaza acelasi traseu ca mine. Eu am stat mai mult la echipa de tineret, dar jucatorii care erau atunci la echipa nationala de tineret au facut pasul la nationala mare si au jucat foarte bine. Primul meci oficial l-am avut la Porto, cu Portugalia. Stim ce echipa avea Portugalia, am introdus vreo cinci jucatori si am castigat. Cei care sunt acum au obtinut un rezultat foarte bun in Italia, la turneul final, din pacate nu au demonstrat decat 1-2-3 ca pot juca la echipa mare, insa fara rezultatele pe care ni le-am fi dorit''.''Mirel Radoi a fost adus in fotbalul mare de mine. Sorin Cartu l-a vazut si l-a adus la Extensiv, eu l-am transferat la Steaua , venind pentru celalalt Radoi, Dorin. L-am vazut pe el, l-am transferat, a devenit capitanul echipei la 18 ani si ceva la Steaua si a inceput ascensiunea'', a rememorat Piturca.Victor Piturca e sigur ca Radoi se va gandi sa aduca nationala la Craiova, ''in patria lui, in Oltenia, pentru ca va fi sustinut din suflet''.''Am stat de vorba cu el si o voi face in continuare, cu orice pot sa il ajut, fara interese, pentru ca el stie cum sunt eu, poate sa imi ceara sfatul oricand'', a subliniat Piturca.Fostul selectioner al nationalei Romaniei a apreciat si ca Adrian Mutu este o solutie buna pentru echipa Under-21 a Romaniei: ''Fara doar si poate Mutu poate fi selectionerul echipei nationale de tineret. Il cunosc bine pe Mutu, e un baiat inteligent, care e preocupat de fotbal, am vorbit cu el si el poate prelua echipa de tineret, mai ales ca deja a antrenat la nivelul Ligii I''.Mirel Radoi a fost numit marti in functia de selectioner al nationalei de seniori a Romaniei, in locul lui Cosmin Contra , dupa ce a calificarea selectionata Under-21 la turneul final al Campionatului European din acest an, dar si la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020.