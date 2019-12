Cornel Dinu, despre prima idee a lui Mirel Radoi la nationala Romaniei: Imi vine sa-mi dau doua palme in vazul lumii

Ziare.

Fostul dinamovist a declarat ca se opune categoric ideii lui Radoi de a-l naturaliza pe atacantul francez Billel Omrani de la CFR Cluj "La o astfel de idee nu mai ramane decat sa imi dau in vazul lumii doua palme. Cum sa il aduci pe Omrani la echipa nationala ? E un jucator care s-a nascut speranta si a murit legenda", a spus Dinu la Telekom Sport.La prima aparitie dupa numirea in functia de selectioner, Radoi declarase ca vrea sa-i naturalizeze pe Billel Omrani si Dumitru Cardoso ( Gaz Metan Medias).Omrani a marcat in acest sezon 12 goluri pentru CFR Cluj in toate competitiile.El a fost aproape de un transfer la Celtic Glasgow in vara acestui an.C.S.