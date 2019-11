Dezvaluiri din interiorul FRF: Iata cum a fost ales Mirel Radoi pentru postul de selectioner al Romaniei

Ziare.

Membru in aceasta comisie, fostul atacant Jean Vladoiu a dezvaluit cum au decurs discutiile.Acesta sustine ca au fost si alti tehnicieni despre care s-a discutat ca ar putea prelua echipa nationala , insa Radoi a fost favoritul tuturor."Fiecare (membru - n.red.) din Comisie a avut dreptul sa-si aleaga un selectioner. Ne-am spus punctele de vedere. Domnul Stoichita ne-a ascultat pe toti. Din discutii, au mai fost si alti selectioneri propusi. Fiecare a avut dreptul sa vorbeasca.Prima optiune pentru toti, din ce tin eu minte, a fost Mirel Radoi. Eu am luat in calcul omul Mirel Radoi. Cum s-a prezentat la Comisia Tehnica, pe mine m-a impresionat", a spus Jean Vladoiu la DigiSport Acesta a continuat sustinand ca Radoi este un antrenor capabil sa se impuna in vestiarul nationalei, fiind omul potrivit pentru echipa Romaniei in momentul de fata."Radoi a fost un mare jucator. A jucat la cel mai inalt nivel. Este un antrenor foarte bine pregatit. Cred ca are capacitatea de a suda vestiarul, altfel nu l-as fi sustinut. Ne-am asumat numirea lui Mirel Radoi. Pentru mine, Mirel Radoi a fost prima optiune. Este omul de care nationala are nevoie in momentul asta. N-am ezitat in comisie sa-l sustin pe Mirel Radoi."Radoi a fost propus de Comisia Tehnica pentru postul de selectioner al Romaniei, iar Comitetul Executiv al FRF a aprobat numirea sa, presedintele Burleanu fiind delegat sa negocieze detaliile contractuale.