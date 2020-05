Emeric Ienei, nemultumit de o decizie luata de Mirel Radoi: Mi se pare exagerat

Ziare.

Ienei a mentionat ca nu este de acord cu intinerirea in masa a nationalei Romaniei."Mi se pare exagerat ce vrea sa faca", a afirmat Emeric Ienei pentru BorsOnline.hu Chiar si asa, Ienei este increzator ca Romania va reusi sa treaca de Islanda in barajul pentru calificarea la EURO 2020."Nu stiu cand vom juca impotriva Islandei, dar nu conteaza cat de puternici sunt islandezii, Romania va castiga si se va duela cu invingatoarea dintre Bulgara si Ungaria", a mentionat Ienei.Partida dintre Islanda si Romania s-ar putea juca in toamna acestui an, dar nimic nu este sigur in momentul de fata.Antrenorul roman a mai precizat ca este izolat in Oradea si ca are probleme la picior, motiv pentru care trebuie sa mearga la o clinica destul de des ca sa se trateze.C.S.