Mirel Radoi, criticat din Liga 1 si dupa victoria nationalei de tineret cu Ucraina: Mi-e greu sa il inteleg

Romania a castigat zilele trecute primul sau meci din campania de calificare la EURO 2021, scor 3-0 cu Ucraina, la Ploiesti, dar chiar si asa, Radoi tot are parte de critici. Viorel Moldovan , antrenorul Chindiei Targoviste, l-a criticat pe fostul stelist pentru ca acesta l-a titularizat in poarta pe Andrei Vlad de la FCSB , care nici macar nu mai prinde lotul la formatia stelista, in loc sa inceapa cu titularul de la Chindia, Mihai Aioani, 19 ani."Am fost foarte surprins, dar nu as vrea sa intru intr-o polemica cu Mirel Radoi. Eu sunt convins ca la echipa nationala trebuie sa apere jucatorii care sunt in cea mai mare forma la momentul respctiv. Aioani a demonstrat acest lucru si este intr-o forma foarte buna. Incerc sa-i respect aceasta decizie, desi mi-e greu sa o inteleg. Poate a vrut sa-i dea mai multa incredere si lui Vlad, care a venit dupa o perioada destul de lunga in care n-a mai aparat pentru ca a fost accidentat.Respect decizia, dar sa stiti ca nu mi-a cazut bine deloc. Mihai trebuie sa-si vada de treaba. Trebuie sa se antreneze si atunci cand va apela Radoi la el sa intre si sa inchida poarta", a punctat suparat Moldovan la televiziunea TelekomSport.In acest sezon de L1, Aioani are 9 meciuri aparate la Chindia. Vlad s-a recuperat dupa o accidentare care l-a facut sa iasa de pe teren in partida pierduta de FCSB cu Gaz Metan , scor 0-4 pe 25 august.In prima partida din preliminariile de la tineret, Romania pierdea in Danemarca, scor 1-2. Urmeaza o partida cu Irlanda de Nord, luni.D.A.