Mirel Radoi, extaziat de performanta lui George Puscas la Reading: Daca as fi fost ca el, as fi ajuns mai sus in cariera

Atacantul roman a punctat o dubla la primul sau meci ca titular acasa in Championship, una dintre reusite fiind o adevarata capodopera, dupa o cursa de peste 50 de metri.Echipa lui George Puscas s-a impus pana la urma cu 3-0, ultimul gol fiind inscris de Swift, in minutul 83.Intr-o interventie pentru televiziunea ProTV, Radoi a declarat ca a avut mereu incredere in calitatile lui Puscas, care are o viata extrasportiva ireprosabila: "Pentru el, antrenamentul e la fel ca un joc. Se antreneaza foarte bine, are grija de viata lui extrasportiva. Sincer, cand l-am vazut prima oara, nu credeam ca e un tip atat de meticulos. Are orele lui cand doarme, se uita la ce, cat si cum mananca. Eu nu prea eram asa, de aia m-a surprins. Fiind un atacant sa fie atat de preocupat de viata lui extrasportiva si de alimentatie inainte si dupa antrenament... M-a facut sa ma gandesc ca daca as fi fost la fel de profesionist ca el, poate as fi ajuns mai sus", a punctat fostul capitan al Stelei.Selectionerul Romaniei pariaza ca Puscas nu va sta mai mult de 2 sezoane in liga secunda engleza, urmand ca apoi sa prinda un transfer la o echipa mare: "Il vom vedea in Championship maximum doua sezoane. Apoi, in Premier League".4 goluri are Puscas in acest debut de sezon fulminant la Reading.8 milioane de euro a platit echipa in alb si albastru in aceasta vara celor de la Inter pentru serviciile atacantului nascut la Oradea.Citeste si:D.A.