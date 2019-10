Motivul pentru care Mirel Radoi nu poate prelua nationala Romaniei nici daca isi doreste

Ziare.

Chiar si daca Radoi si-ar dori acest lucru, mutarea este imposibila cel putin pana in vara anului 2020.Motivul? Radoi nu are licenta Pro si nu poate prelua nationala mare din acest motiv, anunta Fanatik Amintim ca selectionerul Cosmin Contra a anuntat deja ca isi va da demisia in cazul in care nu va califica echipa nationala la EURO 2020.Sansele sunt destul de mici in momentul de fata, astfel ca FRF se vede nevoita sa gaseasca un inlocuitor.Cel mai probabil, Contra va pleca la o echipa din zona Golfului dupa experienta de la echipa nationala.C.S.