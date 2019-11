Radoi, alesul lui Burleanu

Ziare.

Romania va avea un selectioner nou la barajul de calificare la Euro 2020 si va fi unul nu foarte diferit de fostul. Mirel Radoi, asa cum a fost si Contra inaintea sa, ajunge la nationala de seniori fara prea multa experienta, fara rezultate impresionante si avand o singura calitate certa, era acolo!Nu as vrea sa aveti dubii in aceasta privinta, selectionerul de la "tineret" a fost prima si singura optiune a lui Burleanu dupa esecul usturator al experimentului Contra, asta chiar daca in spatiul public un vulpoi batran si uns cu multe alifii, precum Stoichita, a avansat o multime de nume pentru a provoca discutii.Insa este cat se poate de evident ca presedintele FRF a avut aceasta unica varianta pe care a mers fara sa fie tulburat, nefiind vorba nici macar de discutii de principiu cu alti antrenori Ce il recomanda totusi pe Mirel pentru postul de selectioner al Romaniei? Evident, nu studiile, desi nu o licenta sau alta ar putea da masura valorii unui antrenor. Asa cum sunt o multime de detinatori de licente Pro ce nu pot antrena cu succes nici in Football Manager, la fel de bine pot fi oameni aflati la inceput de cariera care sa impresioneze desi nu au incheiat etapele scolarizarii.Radoi vine pe un val destul de mare de simpatie pe care singur l-a provocat dupa rezultatele spectaculoase ale "tineretului". Si la U21 a fost numit cumva impotriva curentului, inlocuind chiar un tehnician apreciat pentru munca sa. A reusit insa sa se impuna in vestiar si cu idei tactice indraznete a obtinut un rezultat istoric la Campionatul European din vara.Se presupune ca acelasi lucru il va incerca si la nationala mare, numai ca aici va trebui sa lucreze cu oameni pe care nu ii poate domina la fel usor cum a facut-o cu pustii de 20 de ani de la "tineret". Va fi mult mai greu sa se impuna si nu are confortul de care a beneficiat Contra la inceput de mandat, cu meciuri de palmares care sa ii permita sa isi intre in mana.Pe Radoi il mai recomanda si caracterul, indraznesc sa spun. Si nu ma refer numai la faptul ca este unul dintre putinii antrenori care a plecat cu capul sus de la echipa lui Becali, ci mai mult la faptul ca este unul dintre putinii oameni din fotbalul romanesc care nu s-a ferit sa spuna unele lucruri mai putin comode despre influentele din acest sport. Poate si de aceea e atacat, alaturi de Hagi, de un impresar care a incercat cu disperare sa isi promoveze sotul in ultimele saptamani.Chiar daca are calitati certe si o bogata experienta de fotbalist, noul selectioner al Romaniei este pus in dificultate chiar de angajatorul sau. Pentru ca nu poti sa il trimiti pe Stoichita pe la toate posturile TV interesate sa-l primeasca si sa-l pui sa vorbeasca despre Hagi, Dan Petrescu sau chiar Mircea Lucescu , iar apoi tu sa-l numesti pe Radoi, fara macar sa incerci sa discuti cu cei in cauza!Dar pentru ca i-ai adus in discutie pe cei mai buni, automat Radoi va fi comparat cu ei. Inca de la prima selectie se va discuta despre ce ar fi facut altcineva, de la primul meci pierdut va fi pus la zid, de la primul jucator ce nu va da randament ii va fi pusa la indoiala capacitatea de analiza si asa mai departe. Si totul pentru ca Burleanu a preferat sa se joace putin inainte de a-l numi, incercand probabil sa distraga atentia de la dezastrul Contra.Iar cele doua obiective pe care noul selectioner le are, atragerea copiilor la fotbal si incurajarea tinerilor antrenori, spun totul despre seriozitatea cu care a fost facuta aceasta numire.Mirel primeste o sansa uriasa de a demonstra ce poate la cel mai inalt nivel, insa nu pentru ca o merita, ci pentru ca Burleanu nu avea o alta optiune mai comoda!